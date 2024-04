Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 aprile 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in arrivo delle giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista. Merito della Luna che è dalla vostra parte. Durante la giornata di oggi, 16 aprile, in amore potrete approfittarne per raggiungere una perfetta intesa di coppia con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da fare ma le soddisfazioni arriveranno a breve.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 aprile 2024), Venere è in opposizione: vi attende una giornata un po’, un bel po’, sottotono. Non temete: le cose si sistemeranno a metà settimana soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Capitilo lavoro: sarete molto convincenti negli affari e nel rapporto con i colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende un’ottima giornata di metà aprile dal punto di vista dell’amore. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorrideranno e vi daranno la possibilità di ottenere addirittura qualcosa in più dal vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, state per affrontare vari cambiamenti, anche importanti. Non temete, alcuni saranno positivi.

CANCRO

Cari Cancro, avete Giove in opposizione questa settimana… Tenete duro. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio non vi porterà buone notizie. Per quanto riguarda l’amore cercate di avere un comportamento sempre rispettoso. Bisogna evitare gli scontri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 aprile 2024), vi aspettano diverse giornate non proprio entusiasmanti a causa di Marte in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a sentirvi demoralizzati: i vostri guadagni attualmente non sono così alti come speravate qualche tempo fa. Tenete duro ancora un po’.

VERGINE

Cari Vergine, al via una settimana molto stimolante sotto diversi punti di vista. Tutto merito di Giove che è favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molta fortuna dal momento che riuscirete a sviluppare al meglio le vostre idee.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: siete pronti a vivere giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista? Godetevi il momento.