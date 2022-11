Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 15 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un cielo interessante. In particolare per l’amore. Avete davvero un grande entusiasmo che vi aiuterà a ritrovare la complicità con il partner. Novità in arrivo sul fronte professionale. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 novembre 2022), l’amore ultimamente è come se fosse passato in secondo piano, ci sono delle questioni economiche da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, presto una situazione si sbloccherà. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, in arrivo interessanti novità per i sentimenti, se siete soli guardatevi attorno. Uscite di casa e trovate il coraggio di farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone intuizioni, favoriti in particolare i liberi professionisti.

CANCRO

Cari Cancro, cielo interessante per i nuovi amori. Se siete soli guardatevi attorno. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a dissidi con capi e referenti. Cercate di mantenere la calma e non parlate troppo. Meglio non strafare, arriveranno tempi migliori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 novembre 2022), in amore se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlare chiaro. Trasparenza. Per quanto riguarda il lavoro, una tua richiesta verrà accolta molto presto.

VERGINE

Cari Vergine, l’umore sarà altalenante, non riversate le frustrazioni sul partner. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanto da fare ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Insomma, rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: cielo interessante. In particolare per l’amore. Avete davvero un grande entusiasmo.