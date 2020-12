Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 15 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi quella di oggi – martedì 15 dicembre – sarà una giornata di recupero emotivo, finora avete stretto bene i denti, ma potete rilassarvi, ne avete tutto il diritto. Vivete questo periodo alla grande, meritate una pausa. Un periodo di relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 15 dicembre 2020 -, ci sono alcuni problemi d’amore in vista, il cuore singhiozza un po’, non fatevi prendere dalla nostalgia, guardate avanti e non riaprite quei vecchi bauli pieni d’amore ferito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta un periodo (dicembre) un po’ complicato, avete la percezione di trovarvi sulle montagne russe, ogni giorno è una sorpresa, si va un po’ giù e un po’ su. Un consiglio: cercate di non farvi sorprendere dall’imprevisto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – martedì 15 dicembre 2020 – cercate di lasciare da parte la razionalità perché in questo periodo non vi servirà, con queste stelle del resto non è facile restare lontani dall’amore. Tenete duro e guardate avanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (15 dicembre), quello che state vivendo è un mese particolare, le storie che nascono in questo periodo potranno portare un bagaglio pieno di dubbi, non lasciatevi travolgere. Per quanto riguarda il lavoro, previste notizie abbastanza positive.

PESCI

Cari Pesci, quelle che state vivendo sono giornate di dicembre piene di energia positiva, lo percepite anche nel fisico e non soltanto nella testa, avete voglia di sorridere e di circondarvi dei vostri affetti. Entro la fine dell’anno arriverà una notizia positiva. Fuochi d’artificio per voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime notizie nelle prossime ore. Aspettatevi qualche fuoco di artificio entro la fine dell’anno. Sarete ripagati delle recenti fatiche.

