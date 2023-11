Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’ottimo transito di Mercurio e della Luna vi inviterà ad accettare delle sfide molto stimolanti che potrebbero consentire di svoltare dal punto di vista professionale. In questo periodo non accettate condizionamenti da parte delle altre persone. Il mese di novembre vi vedrà vincenti su più fronti. Anche dal punto di vista fisico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 novembre 2023), vi attende un martedì che porterà con sè dei forti dubbi e delle forti perplessità soprattutto in coloro che hanno vissuto di recente dei contrasti con colleghi o con persone che ricoprono un ruolo apicale. La tensione potrebbe salire molto: fate attenzione. Giove nel segno aprirà le porte verso il successo, anche se qualcuno sarà costretto a doversi trasferire per progredire dal punto di vista economico.

GEMELLI

Cari Gemelli, con Saturno in aspetto negativo e la Luna non attiva per i Gemelli questa giornata di metà novembre potrebbe risultare assai stressante. Dovrete cercare di razionalizzare i vostri impegni dando la preferenza a tutto ciò che per voi è vitale, rimandando quegli impegni che non sono cruciali in questo momento. Venere in aspetto positivo premierà le coppie che funzionano e le nuove coppie nate da pochi mesi.

CANCRO

Cari Cancro, le coppie nate da poco che sono alla ricerca di certezze e di garanzie adesso dovranno cercare un confronto diretto per capire chi hanno di fronte. Le stelle consigliano di parlare chiaro e in modo diretto, anche per evitare fraintendimenti e incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà da rivedere qualche progetto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 novembre 2023), nel corso delle prossime ore riuscirete a risolvere alcuni problemi che vi hanno generato preoccupazione. Possibile anche un risveglio improvviso della passionalità. Per quanto riguarda il lavoro, con queste stelle è probabile che ci sia una lotta in corso. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, non dovete esagerare. Queste giornate di metà novembre possono lasciare il segno ma anche creare qualche disputa passeggera. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbe essere la possibilità di instaurare nuovi rapporti lavorativi e professionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: l’ottimo transito di Mercurio e della Luna vi inviterà ad accettare delle sfide molto stimolanti.