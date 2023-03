Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di ritrovare il vostro equilibrio interiore che avete perso… Per quanto riguarda il lavoro, c’è ancora da stringere i denti per un po’ di tempo, ma la fase di rinascita sta per arrivare. Tranquilli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 marzo 2023), la Luna nel corso delle prossime ore sarà ancora dissonante quindi meglio non incrementare le discussioni. Tutte le nuove storie, invece, non sono proprio il massimo quindi forse sarebbe meglio prendersi un po’ di tempo per se stessi. Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di cambiamento è tanta. Coraggio, fatevi avanti!

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata molto interessante, in particolare per quanto riguarda le questioni sentimentali. Attenzione solo alla possibile interferenza di qualcuno di esterno. Capitolo lavoro: sarebbe meglio evitare i rischi ed essere un po’ più prudenti del solito.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore nel corso delle prossime ore di questo marzo potrà tornare protagonista della vostra vita, soprattutto a partire dal 17 del mese. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di preoccupazione ma trovando le strategie giuste riuscirete a fare tutto con facilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 marzo 2023), prestate grande attenzione: avete la luna opposta e potrebbero esserci discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, c’è confusione, forse per dei recenti cambiamenti ma prendetevi del tempo per capire bene se continuare su una strada o cambiarla una volta per tutte.

VERGINE

Cari Vergine, questo è un momento un po’ particolare per le relazioni in generale. Potreste riversare un po’ della vostra agitazione nella coppia e sul lavoro con Giove opposto potreste iniziare a vedere tutto nero. Prendetevi un po’ di tempo e non assecondate la negatività. Cercate di dare una svolta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: per voi si prospetta una giornata ottima per le vostre stelle e per i sentimenti.