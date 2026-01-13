Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, ora torni protagonista. Marte ti rende combattivo, ma attenzione a non trasformare l’energia in impulsività. Sul lavoro puoi ottenere una conferma importante, soprattutto se hai seminato bene nei mesi scorsi. In amore c’è bisogno di chiarezza: se qualcosa non funziona, è il momento di dirlo senza paura. Le coppie solide si rafforzano, i single hanno un incontro interessante ma devono lasciarsi andare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 gennaio 2026), Saturno ti invita a essere più responsabile, soprattutto sul piano economico. È un momento utile per sistemare conti, progetti e anche rapporti familiari. In amore c’è qualche dubbio: non perché manchi il sentimento, ma perché senti il bisogno di maggiore stabilità. Chi è solo potrebbe ripensare a una persona del passato. La salute migliora, ma non trascurare il riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le opportunità non mancano. Mercurio ti rende brillante, comunicativo, perfetto per chi lavora con le parole, i contatti, i viaggi. È il momento giusto per proporre idee, fare richieste, chiarire situazioni rimaste in sospeso. In amore c’è movimento: flirt, messaggi, ritorni di fiamma. Attenzione però a non promettere più di quanto puoi mantenere. Energia in crescita.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna amplifica le sensazioni e ti rende più sensibile del solito. Sul lavoro potresti sentirti messo alla prova, ma non è il momento di mollare: quello che stai costruendo richiede pazienza. In amore hai bisogno di rassicurazioni. Le coppie devono parlare di futuro, mentre i single devono smettere di guardare indietro. Un consiglio: proteggi le tue energie e scegli con cura le persone di cui fidarti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 gennaio 2026), questo è un cielo che ti restituisce forza e voglia di emergere. Sul lavoro arrivano riconoscimenti o nuove responsabilità: accettale con coraggio. Attenzione solo agli scontri con figure autoritarie. In amore sei passionale, magnetico, ma anche un po’ esigente: cerca di ascoltare di più. I single sono favoriti negli incontri, soprattutto in ambienti nuovi. Ottima vitalità.

VERGINE

Cari Vergine, stai riorganizzando tutto: lavoro, emozioni, progetti. È una fase di revisione profonda. Qualcosa va lasciato andare per fare spazio al nuovo. Professionalmente puoi ottenere buoni risultati, ma solo se smetti di essere troppo critica con te stessa. In amore c’è bisogno di leggerezza: meno analisi, più cuore. Chi è solo potrebbe fare un incontro discreto ma promettente. Cura il corpo e la mente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, ora torni protagonista