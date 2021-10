Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà per voi una giornata sottotono e all’insegna del malumore. Nelle prossime ore controllate le parole e le emozioni, per 48 ore la Luna dissonante potrebbe portare qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di allontanarvi ma non è questo il momento migliore per farlo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (12 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata all’insegna dell’affetto da parte di una persona speciale. Un gesto inaspettato. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione generale è favorevole, ma fate attenzione alle spese. Ultimamente le uscite sono state eccessive.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata alcuni nodi arriveranno al pettine e a seconda delle relazioni che vivete sarà più o meno opportuno fare chiarezza, cercate di non essere troppo impulsivi e polemici. Capitolo lavoro: fase di riscatto soprattutto per i liberi professionisti. Dimostrate il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prevede una giornata nella quale è necessario fare attenzione a quello che dite al partner. Litigi dietro l’angolo, non è meglio evitare se non ci sono validi motivi? Per quanto riguarda il lavoro, le prospettive a breve termine saranno molto buone. Ma non smettete di guardarvi intorno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 12 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata molto positiva in amore. Se vi piace qualcuno e questa persona ricambia i vostri sentimenti, fatevi avanti adesso. Non avete nulla da perdere. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà una rinnovata voglia di fare, è probabile che voi siate in polemica con una persona che non vuole farvi fare quello che desiderate.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata tranquilla, qualche problema nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non sapete come affrontare i troppi impegni che avete accettato. Previsto dello stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: tanto affetto nella vita privata. Bene il lavoro, attenzione alle spese, altrimenti il portafogli piange.

