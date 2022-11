Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 1 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore nel corso delle prossime ore di questo inizio di novembre sembrerà lontano, ma non perdete la speranza. Mai. Continuate la ricerca, guardatevi bene intorno. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un progetto in stand-by fatelo partire entro la seconda metà del mese. Porterà i suoi frutti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 novembre 2022), in arrivo delle emozioni sincere grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno. Fidatevi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile vincere una sfida importante, se non decisiva. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, combinazioni interessanti per i sentimenti quelle che si registreranno dal giorno 16 di novembre in poi. Fino ad allora ci potrebbe essere qualche alto e basso da dover gestire. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di novità. Possibile che dobbiate tagliare qualche ramo secco che vi rallenta o porta problemi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, possibile qualche battibecco legato a questioni familiari nel corso dei prossimi giorni. Cercate di stare calmi e, nel caso dovesse servire, mordetevi la lingua… Per quanto riguarda il lavoro, siete piuttosto agitati, dovete portare avanti diversi progetti con coraggio. Presto arriveranno i risultati sperati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 novembre 2022), acque agitate per il cuore, sono possibili degli attriti con il partner. Calma… Per quanto riguarda il lavoro, non tirate troppo la corda e prestate maggiore attenzione alle spese. Non è il momento di esagerare.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni di inizio novembre sarà possibile fare la conoscenza di persone piacevoli che vi aiuteranno a dimenticare vecchi trascorsi. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore saranno favoriti i contatti. Potrebbe arrivare anche una maggiore gratificazione economica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: nuove conoscenze all’orizzonte. Coraggio, buttatevi! Bene anche la sfera lavorativa.