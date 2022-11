Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 1 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, venite da giornate in cui ci sono stati dei piccoli intoppi nella sfera sentimentale, ma il buon aspetto della Luna vi permetterà di recuperare a partire dalle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, l’impegno da parte vostra c’è e le novità non tarderanno ad arrivare. Coraggio, ci siete quasi!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 novembre 2022), in amore siete poco convinti e l’opposizione di Venere lo dimostra ampiamente. Per quanto riguarda il lavoro, avete accumulato un po’ di tensione di troppo e la stanchezza si farà sentire. Cercate di restare calmi.

GEMELLI

Cari Gemelli, bello il vostro cielo di queste ore, se nel recente passato siete stati protagonisti di una separazione, la voglia di tornare ad amare tornerà a farsi sentire con forza! Per quanto riguarda il lavoro, una delle giornate migliori sarà quella del 5 novembre. Tenete duro ancora per un po’.

CANCRO

Cari Cancro, per i sentimenti questo periodo dell’anno è piuttosto promettente… Guardatevi intorno! Per quanto riguarda il lavoro, ci sono state delle controversie ma ora sarà possibile ripartire alla grande. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 novembre 2022), state vivendo un momento particolare per il cuore, ci sono tante cose da fare. Non fatevi prendere dall’ansia e dalla paura. Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili dei rallentamenti e non tutto andrà per il verso desiderato. Portate pazienza ancora per un po’.

VERGINE

Cari Vergine, bello questo cielo per i sentimenti, merito del nuovo transito di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete avanzare delle proposte meglio farlo entro la metà del mese di novembre. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: per i sentimenti il periodo è piuttosto promettente. Bene anche il lavoro!