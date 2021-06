Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 1 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 1 giugno 2021 – cercate di mantenere la calma e di non discutere per ogni minima cosa. Evitate litigi continui con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, anche se siamo a inizio settimana avvertite una certa stanchezza, tenete duro e non mollate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 giugno 2021), si apre un periodo molto florido per il vostro segno, nel quale sarete chiamati a prendere decisioni molto importanti per il vostro futuro. Sono in arrivo importanti novità sia nel lavoro sia in amore. Non abbiate paura dei cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi e in generale questo mese di giugno sarà davvero importante per i sentimenti. Approfittatene per capire quali sono stati i vostri sbagli e impegnatevi per non commetterli più. Capitolo lavoro: c’è tanta energia che vi spinge a dare il massimo, cercate di non stancarvi troppo.

CANCRO

Cari Cancro, le settimane di giugno saranno ottime per chi è single da tempo. Si apriranno ottime prospettive e nuove possibilità, soprattutto se siete ai box da tanto tempo. Per quanto riguarda il lavoro, le cose vanno meglio e finalmente potrebbe arrivare una risposta che attendevate da molto tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 giugno 2021), in amore se c’è interesse reciproco è il caso di buttarsi a capofitto, con un po’ di coraggio e faccia tosta. Ricordate che ogni lasciata è persa, e poi potreste avere dei rimpianti. Lavoro? Avete delle buone idee, seguite il vostro istinto.

VERGINE

Cari Vergine, non è certo un periodo d’oro per l’amore per il vostro segno. Le cose non vanno come vorreste e questo vi fa essere giù di morale. Il vento però cambierà presto. Per quanto riguarda il lavoro, fatevi valere e mettetevi in mostra.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore lasciatevi andare di più. Abbiate coraggio!

