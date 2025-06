Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, avrete molto più equilibrio rispetto al solito: successi in amore e nel lavoro. Nel corso delle prossime ore evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che amate fare veramente. Inizierà con energia e voglia di fare. Amore e lavoro richiedono un pizzico di pazienza in queste ore di inizio anno, ma presto arriveranno delle soddisfazioni. Concentratevi sugli obiettivi a lungo termine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 giugno 2025), le stelle nel corso delle prossime ore di questo lunedì 13 gennaio 2025 favoriranno momenti di passione e introspezione. Rilassatevi e godetevi i piccoli piaceri della vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avventure e novità rendono questa settimana di inizio 2025 particolarmente entusiasmante. Amore e lavoro sono allineati per portarvi soddisfazioni importanti. Ma starà a voi cogliere le occasioni che si presenteranno. Dei momenti di riflessione caratterizzeranno le prossime ore della vostra vita. Capitolo lavoro: ci sono opportunità da cogliere al volo, ma in amore serve maggiore comunicazione rispetto al solito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata piena di stabilità e crescita. Lavorate sui vostri obiettivi con determinazione e dedizione. Datevi da fare. Non è il momento di mollare. Amore solido e rassicurante nel corso delle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 giugno 2025), vi attende un periodo di espansione e nuove conoscenze in tutti i campi. Nel corso delle prossime ore di questo lunedì invernale coltivate le vostre passioni e seguite il vostro intuito. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e creatività sono le parole chiave della settimana che partirà oggi. Lasciate spazio all’immaginazione e ai sentimenti autentici. Amate. Amate follemente. Per molti di voi ne varrà la pena.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità e creatività sono le parole chiave nel corso delle prossime ore.