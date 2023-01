Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete pronti per una settimana di grande serenità? Nel corso delle prossime ore godrete di una grande energia che si manterrà costante anche nelle prossime settimane. Insomma, un ottimo periodo per voi. Nessuna rinuncia ad una relazione o a un sentimento all’orizzonte. Con Marte, Giove e Venere favorevoli, anche l’amore può tornare protagonista.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 gennaio 2023), la vostra indole è conservatrice e lo sapete bene. Anche nei confronti delle emozioni e delle idee, ma da qualche tempo qualcosa è cambiato, tanto che c’è chi ha deciso di rivoluzionare la propria vita. Se c’è stata una separazione è tempo di recupero.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi state chiedendo se state facendo la cosa giusta… Volete una risposta? Cercatela. Le stelle possono solo aiutarvi a farlo. Il problema è che nel percorso siete incappati in qualche ostacolo sia in amore sia sul lavoro. Il mese di gennaio sarà un banco di prova per tutte le relazioni che hanno avuto seri problemi in passato, ed è per questo che bisogna cercare di risolvere tutto quanto prima.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo inizio gennaio potreste nutrire dei dubbi perché non sapete cosa desidera fare una terza persona che potrebbe essere un capo, comunque qualcuno che vi ha messo a disagio. Sarà necessario fare buon viso a cattivo gioco in tante situazioni o scelte. Coraggio, potete farcela tranquillamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 gennaio 2023), amate essere ammirati perché avete bisogno del vostro pubblico. In questo periodo il quadro astrale porta un particolare successo, in particolare con gli altri. Questo è il momento giusto per chiudere relazioni che non funzionano per inziarne delle nuove. Coraggio, date una svolta alla vostra vita.

VERGINE

Cari Vergine, molti non sono realmente contenti della relazione che stanno vivendo in questo periodo della loro vita. L’amore ha bisogno di una revisione: andate a guardare e toccare tutti i problemi con l’intenzione di risolverli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: sta iniziando una settimana di grande serenità. Nel corso delle prossime ore godrete di una grande energia.