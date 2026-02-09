Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata di ripartenza. Dopo un periodo un po’ nervoso, torni ad avere energia e voglia di fare. Sul lavoro c’è qualcosa da chiarire: fallo oggi, senza rimandare. In amore sei diretto, forse troppo: bene la passione, ma attenzione alle parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 febbraio 2026), cielo interessante, anche se ti senti più lento del solito. In realtà stai solo valutando meglio le cose. Lavoro in fase di consolidamento: non forzare i tempi. In amore hai bisogno di certezze, ma evita di chiuderti se non arrivano subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, finalmente una giornata più brillante. La mente corre veloce e le occasioni non mancano, soprattutto nei contatti. Sul lavoro puoi dire la tua con successo. In amore torna la voglia di parlare, chiarire, magari flirtare un po’.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotiva, ma produttiva. Sei molto sensibile all’ambiente che ti circonda: scegli bene con chi stare. Sul lavoro serve più fiducia in te stesso. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, ma anche di meno silenzi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 febbraio 2026), il cielo ti dà energia e voglia di emergere. Ottimo momento per chi deve farsi notare o portare avanti un progetto. In amore sei passionale, ma un po’ orgoglioso: ricordati che non è sempre l’altro a dover fare il primo passo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta, utile, ma un po’ pesante mentalmente. Sul lavoro sei preciso, forse troppo: cerca di non stressarti per ciò che non puoi controllare. In amore hai bisogno di stabilità, ma anche di sentirti apprezzato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il cielo ti dà energia e voglia di emergere. Ottimo momento per chi deve farsi notare o portare avanti un progetto. Tornate a ruggire.