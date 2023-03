Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della settimana che parte oggi – lunedì 6 marzo – sarete molto entusiasti e sul lavoro le cose andranno benissimo grazie alla vostra diplomazia, all’eleganza e all’intelligenza. In amore non ci saranno conflitti con il partner… Mordetevi la lingua, non esagerate…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 marzo 2023), per voi si prospetta una settimana all’insegna del lavoro. Tenete duro ancora per un po’: le giornate migliori saranno quelle a cavallo tra giovedì e venerdì dato che la Luna soggiornerà nel vostro segno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo marzo dovrete fare attenzione a dei possibili errori che potrebbero recarvi dei danni. Con il partner finirete per organizzare qualcosa di interessante da fare per Pasqua o per la prossima estate. Lì vi riprenderete completamente dalla fatica che state accumulando.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – 6 marzo 2023 – avrete gran voglia di darvi da fare soprattutto in amore ma attenzione a non rivangare su una relazione finita male. Durante le giornate di giovedì e venerdì dovrete guardarvi bene da alcune persone e da possibili insidie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 marzo 2023), quella che sta per iniziare sarà per voi una settimana molto agitata e dovrete fare attenzione a non perdere la pazienza. Cosa che, di solito, vi succede facilmente… Sfruttate questa settimana per rimettere i conti a posto e per riorganizzare l’abitazione.

PESCI

Cari Pesci, in amore e in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari. Per quanto riguarda il lavoro, questa che parte oggi sarà una settimana valida per allacciare nuove collaborazioni, concludere degli affari o sistemare i conti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore e/o in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari.