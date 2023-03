Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete delle persone molto ansiose ma nei prossimi giorni ritroverete positività e serenità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste anche avanzare delle richieste ai vostri superiori. Per quanto riguarda l’amore, invece, non sono esclusi incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 marzo 2023), inizia per voi il momento del risveglio dopo un lungo inverno. In amore i single saranno in cerca dell’anima gemella; le coppie saranno ancora più innamorate. Capitolo lavoro: sarete molto indaffarati. E ne sarete felici. E’ quello che volete fare!

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle nel corso delle prossime ore saranno dalla vostra parte e vi regaleranno tanta energia nel lavoro o nello studio. In questa settimana di inizio marzo dovrete prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la famiglia e la casa.

CANCRO

Cari Cancro, per voi sta iniziando una settimana interessante. I cuori solitari allacceranno nuove ed importanti amicizie che, in futuro, potrebbero diventare addirittura speciali. Esultate: ora che vi siete lasciati il mese di febbraio alle spalle, potrete scrollarvi di dosso ogni ansia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 marzo 2023), la settimana che inizia ora non sarà da ricordare: per voi partirà in maniera un po’ incasinata. Da martedì però le cose cambieranno grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, avrete modo di chiudere un certo affare che balla da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, vivrete una settimana di inizio marzo indaffarata soprattutto a causa dei lavori da fare in casa. In amore ci sarà qualche problema da risolvere e vi ritroverete a discutere con il partner. Non esagerate…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: inizia per voi il momento del risveglio dopo un lungo inverno. I single saranno in cerca dell’anima gemella.