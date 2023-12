Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 4 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ci vuole un grande coraggio per affrontare le novità che arriveranno nel corso delle prossime ore. Questo ultimo mese dell’anno conferma che ora siete delle persone nuove, non desiderate più vivere rapporti ambigui. Ma anche che state cercando il modo per affermarvi senza trascinare i dubbi del passato. Per quanto riguarda il lavoro, vi attendono conferme. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 dicembre 2023), se avete deciso di cambiare, trasformare la vostra vita vuol dire che prima non stavate bene. Tutt’altro. Per quanto riguarda l’amore, a parte gli inguaribili solitari, che almeno per ora non hanno alcuna intenzione di mettersi in coppia, non saranno pochi quelli che, finalmente, ritroveranno un po’ di tranquillità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, chiuderete l’anno con Venere e Marte nel segno, non è cosa da poco. Godetevi il momento. La vita di coppia segna cambiamenti legati alla casa, al lavoro di uno dei due in vista dei prossimi mesi. In certi casi bisognerà risolvere una questione contrattuale che riguarda il lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si può parlare di un periodo di nuove motivazioni. Molto stimolante. Se dovete fare delle richieste non temete. L’ambizione è spinta al massimo. Per troppo tempo avete tenuto dentro di voi progetti, ambizioni, ed è giusto che adesso vengano alla luce, un nuovo incarico in vista del prossimo anno potrà dare dei risultati importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 dicembre 2023), in questa fase dell’anno il desiderio è quello di andare fino in fondo alle cose che non vanno. Non bisogna drammatizzare troppo le cose che non vanno nella vita di tutti giorni. Per quanto riguarda il lavoro, i liberi professionisti cercheranno di fare qualcosa di creativo. Dicembre andrà vissuto con cautela in amore.

PESCI

Cari Pesci, Giove continua un transito importante, Saturno è agli inizi del segno, tutto questo porta una buona carica di saggezza e volontà di azione, per di più Saturno sarà in sestile a Giove e questo raddoppia le possibilità di successo. Si può dire che questo mese parli d’amore, un sentimento ritrovato, i rapporti di amicizia saranno premiati. Bene così!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Giove continua un transito importante. Buona carica di saggezza. Bene l’amore.