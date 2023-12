Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, anche se di recente ci sono state delle chiusure e delle preoccupazioni alla fine il risultato sarà a vostro favore. Il mese di dicembre è iniziato con Sole e Marte in ottimo aspetto: grande voglia di fare progetti e programmi. In arrivo giornate migliori per fare un incontro, parlare di progetti per il futuro. Quelli che si amano davvero non avranno limiti nel fare e programmare le prossime settimane.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 dicembre 2023), i più irruenti vorrebbero cercare soluzioni in altre città, si può sperimentare. È da marzo che Giove ha preso le difese del segno… Per i sentimenti Venere in opposizione consiglia di non tornare su vecchi discorsi.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è qualche ritardo nelle risposte, non è conveniente mettersi a discutere. Evitate gli scontri. Giove ha protetto tutte le situazioni più importanti, ora bisogna ritrovare certezze anche negli altri. Siete entrati in un periodo valido per programmare eventi in vista del 2024. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di allontanare le persone che vogliono mettervi in crisi o in difficoltà. Le vittorie non mancheranno in caso di sfide. Forse non sono stati recuperati tutti i soldi, ma l’importante è fare una seria analisi del futuro e dare inizio a nuove imprese e progetti. Amore? C’è una fase di rinnovata emotività che aiuta tutti coloro che cercano l’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 dicembre 2023), di recente molti di voi hanno perso la pazienza sul lavoro. Colpa di qualche collega incompetente o qualcuno che vi ha attaccato. Quello di dicembre non sarà un mese di spicco per i sentimenti. Quindi chi vive una storia tranquilla la proseguirà ma senza picchi di passione. Prestate grande attenzione alla gelosia. Moderazione.

VERGINE

Cari Vergine, il mese di dicembre è partito con Sole e Marte dissonanti. Attenti a non perdere la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, chiamate importanti per chi ha l’opportunità e il curriculum giusto. Questo è un momento facile per ottenere consensi e un ruolo che si addice bene alla propria preparazione. L’anno si chiude con stelle interessanti per l’amore, la famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in arrivo chiamate importanti. Bene l’amore, ma attenzione a non perdere la pazienza.