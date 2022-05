Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non è facile guadagnare denaro ma in queste ore si possono iniziare a fare progetti futuri. Avete in mente grandi opportunità che potrebbero trovare terreno fertile nelle prossime settimane. Avrete sostegno anche da parte delle persone che vi stanno accanto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 maggio 2022), Giove nel vostro segno vi regala una grande capacità di azione. Siete anche disponibili a fare incontri e se pensate di aver trovato la persona giusta questa è la giornata propizia per affondare il colpo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il Sole in queste ore è in netta opposizione e questo rallenta trattative e accordi lavorativi e non. Quando vi mettete in testa un obiettivo andate sempre fino in fondo. Luglio sarà un mese importante e la prossima settimana potrete beneficiare anche della Luna dalla vostra parte. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi stanno vivendo una fase di calo fisico evidente. In questa settimana ci sarà una fase di recupero che non dovrete sottovalutare. In questo periodo potreste costruire qualcosa di importante grazie al vostro intuito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 maggio 2022), vi attende una settimana particolare. In questo periodo metterete in gioco le vostre capacità anche se nelle prossime ore un po’ di stanchezza e qualche contrarietà potrebbe causare rallentamenti e ritardi. Tente duro e andate avanti.

PESCI

Cari Pesci, per motivi prevalentemente legati al lavoro alcuni di voi non hanno avuto tempo da dedicare alla persona amata, al partner. Il fine settimana sarà propizio per aiutarvi a recuperare il tempo perduto e l’amore potrebbe tornare protagonista. Abbiate fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Giove nel vostro segno vi regala una grande capacità di azione. Coraggio in amore.