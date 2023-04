Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state entrando in un periodo di grande vitalità. Nell’aria nel corso delle prossime ore ci sarà tanta energia ed entusiasmo, sarete decisi ad affrontare ogni sfida con determinazione. Grazie all’influenza di Marte, già durante la giornata di oggi – 3 aprile 2023 – sarete in grado di superare qualsiasi intoppo e a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 aprile 2023), state vivendo un momento di incertezza. Un momento delicato. Dopo alcuni avvenimenti, avete dubbi sulla sincerità delle persone che vi circondano. Incertezza che si estende anche al partner e vi blocca… Per superare questo stato d’animo, è importante parlare in modo diretto e aperto. Non abbiate paura.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella che inizia oggi – lunedì 3 aprile – sarà una settimana all’insegna del lavoro e dell’allegria. Si parte con slancio, pronti a qualsiasi sfida da affrontare sempre con il sorriso. Per evitare malintesi con il partner meglio essere chiari fin dall’inizio ed evitare qualsiasi equivoco che potrebbe sfociare in litigi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo aprile potrebbero esserci dei momenti complicati. Nei giorni a venire, dovrete affrontare alcune decisioni cruciali che potrebbero mettere a repentaglio il vostro equilibrio psico-fisico. Alcune questioni diverranno preponderanti e richiederanno il vostro impegno totale e immediato. Rimboccatevi le maniche!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 aprile 2023), coraggio: sono in arrivo splendide novità sia sul fronte lavorativo sia sentimentale. Le stelle sembrano essere a vostro favore e ogni cosa sembra procedere per il meglio in questo inizio di aprile. Cogliete l’occasione per compiere un salto di qualità importante. Buttatevi!

PESCI

Cari Pesci, per voi è in arrivo un periodo di intenso lavoro. Nel corso delle prossime ore avrete poche occasioni per dedicarvi a voi stessi e alle persone a voi care. Possibile qualche attrito con chi vi infastidisce, l’importante è controllare le parole e mantenere la calma e in questo le stelle vi dovrebbero aiutare. Il vostro partner sarà sempre dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: in arrivo splendide novità sia sul fronte lavorativo sia sentimentale.