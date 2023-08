Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 28 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana di fine agosto porterà con sé una maggiore concentrazione sulle vostre responsabilità. Le stelle suggeriscono che potreste essere coinvolti in progetti lavorativi impegnativi. Equilibrio. Servirà equilibrio. Ragionate con la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 agosto 2023), per voi sta iniziando un periodo di introspezione e autenticità. Le influenze planetarie indicano che potreste sentirvi spinti a esplorare le vostre emozioni più profonde e ad affrontare questioni interiori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa settimana di fine agosto porterà con sé un’energia avventurosa e ottimista. Le stelle suggeriscono che potreste sentirvi attratti da nuove esperienze e avventure.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi inizia una settimana estiva di focalizzazione e impegno. Potreste essere chiamati a concentrarvi sulle vostre responsabilità. Sarete in grado di compiere progressi significativi e di raggiungere le vostre mete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 agosto 2023), la settimana che parte oggi porterà con sé una maggiore consapevolezza e intuizione. Potreste sentirvi più connessi con il mondo intorno a voi e con il vostro mondo interiore. Seguite la vostra guida interiore.

PESCI

Cari Pesci, per voi in arrivo un periodo di riflessione e compassione. Le influenze planetarie indicano che potreste sentirvi spinti a condividere il vostro amore e supporto con gli altri.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: per voi inizia una settimana di focalizzazione e impegno. Riuscirete a centrare i vostri obiettivi.