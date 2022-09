Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 26 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana cercate di dedicare più tempo alle relazioni importanti, non trascurate chi avete accanto. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di novità. Tranquilli: non tarderanno ad arrivare. Abbiate solo un altro po’ di pazienza e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 settembre 2022), per voi si prospetta una settimana davvero interessante: Venere che torna finalmente nel vostro segno. Lavoro? Volete cambiare qualcosa. Mantenete la calma e cercate di non innervosirvi per nulla…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana intensa per quanto riguarda il lavoro con tantissimi nuovi progetti da realizzare. Per quanto riguarda l’amore, state vivendo un periodo di preparazione per i prossimi mesi. Magari può essere arrivato il momento per una nuova relazione, o per il matrimonio se ne avete una di vecchia data.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana molto interessante per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Attenzione ai ritorni di fiamma. Periodo positivo per nuovi progetti lavorativi. Rimboccatevi le maniche! Potete ottenere grandi cose, basta solo volerlo. Le conquiste saranno dietro l’angolo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 settembre 2022), si prospetta una settimana favorevole soprattutto per quanto riguarda i nuovi incontri grazie a Venere che vi è favorevole. Buone opportunità nel lavoro. Drizzate le antenne e guardatevi intorno.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana avrete molte rivincite sul lavoro nei confronti di chi vi ha sempre ostacolato. Amore? Non siate frettolosi, non giudicate da subito le persone che incontrate sulla strada. Potete farvi idee sbagliate e rovinare rapporti potenzialmente interessanti. Sarebbe un peccato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: favoriti i nuovi incontri grazie a Venere che vi è favorevole. Guardatevi intorno. Potreste incontrare l’anima gemella. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Abbiate solo un altro po’ di pazienza.