Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dalla giornata di oggi, lunedì 26 agosto 2024, ripartirete con grande coraggio facendo molte cose. Molte più di quanto pensate fino a poche ore fa. E’ vero: ci sono diverse cose da chiarire e rivedere, sia in famiglia sia in amore. Chi ha vissuto dei contrasti dovrà inevitabilmente cercare di riparare. Coraggio! A lavoro!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 agosto 2024), le stelle nel corso delle prossime ore vi inviteranno a fare le cose giuste e rapportarvi con gli altri in modo sereno e tranquillo. Nel corso di questo fine agosto 2024 sarete ancora alle prese con piccole discussioni di tipo economico e lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che prende il via ora sarà all’insegna del relax e del clima sereno dopo alcune giornate complicate e di nervosismo che vi hanno turbato. Chi viaggia, si sposta e ha contatti con altre città può ricevere una buona conferma. Guardatevi bene intorno.

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono giornate instabili e all’insegna di fatica e un po’ di nervosismo: cercate il massimo della comprensione in famiglia. Se qualcosa non funziona non insistete. Ma calma. Mordetevi la lingua prima di fare ulteriori danni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 agosto 2024), non sottovalutate gli incontri durante le prossime ore di questo fine mese: l’amore può tornare protagonista, anche se ultimamente è stato un aspetto difficile da gestire. Servirà tanta buona volontà ed entusiasmo. Coraggio! Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, state per attraversare una fase molto critica ed esigente… E’ probabile che pretendiate lo stesso tipo di organizzazione anche da chi vi sta intorno. Non spendete troppi soldi, alcuni dovranno rivedere le proprie spese. Attenzione!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la settimana che prende il via nelle prossime ore sarà di relax e clima sereno.