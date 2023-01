Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi sta per partire una settimana buona. Nel corso delle prossime ore nella vita di coppia arriveranno cambiamenti radicali, mentre nel lavoro bisognerà darsi da fare evitando, però, la fretta che in passato è stata cattiva consigliera… Calma. Non vi corre dietro nessuno!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 gennaio 2023), previsto un miglioramento delle storie d’amore che in passato sono state difficili, complicate da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti parlano di buoni progetti in vista. Coraggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una settimana discreta. Niente di entusiasmante, ma potrebbe andare peggio. Nella vita di coppia qualcuno cerca stabilità, mentre nel lavoro quello che inizierà nei prossimi giorni sarà il periodo ideale per pensare a nuove idee. Nuovi progetti all’orizzonte. Andateveli a prendere!

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 23 gennaio 2023 potrebbero esserci momenti di forte agitazione, mentre nel lavoro quello che sta per iniziare sarà un periodo di cambiamenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 gennaio 2023), vi attende una settimana discreta. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno avrà delle difficoltà relative alle proprietà. In amore basterà tenere sotto controllo le emozioni. Calma e guardate avanti con fiducia.

VERGINE

Cari Vergine, in generale per voi si prospetta una buona settimana di fine gennaio. Ma attenzione: a breve anche le coppie migliori potrebbero avere una giornata negativa, mentre nell’ambito professionale tutto a breve andrà rivisto. Passerà presto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: previsto un miglioramento delle storie d’amore.