Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una settimana decisamente importante soprattutto per parlare di soldi. Avete in mente grandi opportunità che potrebbero trovare terreno fertile nelle prossime settimane della vostra vita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 maggio 2023), Giove nel vostro segno vi regala una grande capacità di azione. Sarete in grado di muovervi al meglio… Amore? Se pensate di aver trovato la persona giusta, questa potrebbe essere la giornata propizia per affondare il colpo. Avete ottime chance di farcela! Dovete crederci!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il Sole in questo momento è in netta opposizione nel vostro segno e questo rallenta trattative e accordi. Il mese di luglio sarà un mese importante. La prossima settimana potrete beneficiare della Luna dalla vostra parte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, calo fisico in vista per molti di voi. A breve ci sarà una fase di recupero che non dovrete sottovalutare. In questo periodo potreste costruire qualcosa di importante grazie al vostro intuito. Qualcuno proverà a gettare fango su di voi. Andate avanti senza tenerne conto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 maggio 2023), nel corso delle prossime ore di questo mese riuscirete a mettere in pratica idee che per altri sono improponibili. Tutto merito della vostra grande creatività. Lavoro? In questo periodo metterete in gioco le vostre capacità. Attenzione però: un po’ di stanchezza potrebbe causare ritardi.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo lunedì, 22 maggio 2023, alcuni di voi non hanno avuto tempo da dedicare alla persona amata. E’ tempo di allontanarsi da pensieri negativi. Abbandonate l’apatia che spesso vi attanaglia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: nel corso delle prossime ore riuscirete a mettere in pratica idee che per altri sono improponibili.