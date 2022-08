Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – 22 agosto 2022 – vi porterà a guardare verso orizzonti sereni. Se nel lavoro tutto andrà liscio un po’ meno lo sarà in amore e nelle relazioni. Attenzione a non sperperare soldi, dovete tenera a bada le finanze!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 agosto 2022), sarà forte in voi il desiderio di ribellarvi. Sta iniziando per voi una fase di revisione che riguarda anche l’amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana che è partita oggi sarà per voi un po’ pesante ma ricordatevi che i problemi non sono insormontabili: si risolverà tutto. Ci sono più problemi rispetto a prima, quando tutto sembrava scorrere liscio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state attraversando una fase di evoluzione, di cambiamento: Marte, Venere, Saturno e Sole sono tutti favorevoli. Potreste iniziare un lavoro in un’altra città, diventare più operativi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 agosto 2022), se di recente avete chiuso una storia adesso ci state ripensando mentre chi ha avuto solo qualche dubbio potrà andare avanti con la tranquillità di sempre. La Luna vi rende questa settimana molto creativi, estrosi.

PESCI

Cari Pesci, molti di voi in questo periodo dell’anno potrebbero essere giù di corda soprattutto perché pensano troppo al passato. Entro metà settembre dovete fare qualcosa in più anche per dimenticare i ricordi tristi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Marte, Venere, Saturno e Sole sono tutti favorevoli.