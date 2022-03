Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 21 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non state attraversando un buon periodo. Nonostante questo la Luna vi accompagnarà per l’intero arco della settimana (già da oggi) e vi aiuterà ad affrontare tutte le situazioni, anche le più difficili che vi si paleseranno davanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 21 marzo 2022), cercate di restare calmi e di mantere il vostro autocontrollo. Non sono giorni facili per nessuno ma mantenendo la calma eviterete fastidiosi battibecchi in famiglia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Marte nel segno oggi – 21 marzo 2022 – vi darà molta energia che aumenterà anche la vostra creatività e ispirazione. Date spazio anche ai vecchi hobby e alle attività artistiche. Per quanto riguarda l’amore, giornate un po’ particolari all’orizzonte. Tenete duro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a breve dovrete affrontare alcune questioni che, fino ad ora, vi hanno dato delle perplessità. Evitate ulteriori discussioni con il partner e con il vostro datore di lavoro. Calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 21 marzo 2022), finalmente è arrivato per voi il momento di riprendere le redini della vostra vita e di esserne di nuovo il padrone assoluto. Capitolo lavoro: è tutto fermo e potete dedicarvi di più ai vostri hobby preferiti.

PESCI

Cari Pesci, la settimana che sta per iniziare sarà sicuramente positiva. Molto positiva. Non pensate solo al lavoro. Dedicatevi ai vostri familiari, al vostro partner e ai figli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: settimana positiva, ma non trascurate la famiglia.