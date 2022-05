Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se state vivendo una nuova storia o se siete molto legati al partner e avete notato che qualcuno ha alzato troppo la voce, dovete approfittare di questa giornata per calmare gli animi. Attenti nel lavoro… Mordetevi la lingua se necessario.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 maggio 2022), la settimana sarà negativa, ma tranquilli: non lascerà molti strascichi perché Giove nel segno vi darà forza. Chi ha un’attività in proprio e sta lavorando ad un progetto, potrebbe avere grande successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, coloro che devono affrontare un esame o un colloquio di lavoro potranno togliersi belle soddisfazioni nel giro di poche ore. Per voi si preannuncia una giornata importante anche per i sentimenti ma attenti a non fare scelte esuberanti o istintive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è facile superare i grandi cambiamenti che stanno condizionando la vostra vita in questo delicato momento. Se per troppi anni siete stati a fianco di una persona quasi nascondendovi, ora l’amore tornerà in primo piano. Godetevi il momento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 maggio 2022), il mese di maggio spazzerà via aprile che non è stato un gran mese. Nei rapporti di coppia avete sofferto un po’ la competizione con il partner anziché la complicità ma ora le cose cambiano. La Luna si trova nel segno anche per cambiamenti epocali…

PESCI

Cari Pesci, la scorsa settimana è stata un po’ pesante quindi adesso è necessario cercare di stare tranquilli e sereni. Recupererete parzialmente anche in amore, ma il lavoro ha preso il sopravvento in questa fase e quindi avete trascurato il partner.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: il mese di maggio spazzerà via aprile che non è stato un gran mese…