Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende un lunedì particolare: Mercurio nelle prossime ore entrerà in Toro e di riflesso porterà anche dei vantaggi al vostro segno, anche per chi è ascendente Ariete. Per chi desidera cambiare lavoro, la strada è spianata. Coraggio. Amore? Non è un momento per gli incontri a lungo termine, ma si potrà invece vivere qualche rapporto nuovo per qualche mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 maggio 2022), si apre una bellissima settimana per voi. Finalmente tornerete ad essere affascinanti e nel lavoro chi saprà come comportarsi potrà andare a gonfie vele. Ottime notizie anche dal fronte dell’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualche tormento vi affligge, forse dovete parlare con un capo. Se invece avete un’attività vostra confrontatevi con i collaboratori. Per quanto riguarda l’amore, il consiglio è di evitare rapporti complicati e non crearsi dei film con persone con cui si è in crisi, oppure che non corrispondono ai vostri desideri.

CANCRO

Cari Cancro, le seconda metà di questo mese sarà molto importante per voi. Da oggi – lunedì 16 maggio 2022 – avrete Urano favorevole e questo vi porterà a cambiare qualcosa: potreste iniziare un nuovo percorso. Preparatevi all’arrivo di proposte nuove e allettanti, ma anche a combattere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 maggio 2022), siete in una fase di cambiamento radicale. Chi ha più di 20 anni dovrà decidere velocemente cosa fare e come farlo. In vista c’è un avanzamento. Entro la metà dell’anno vi troverete ad affrontare un esame importante. Recupero in amore.

VERGINE

Cari Vergine, state recuperando terreno, ma solo parzialmente e poco alla volta. Fino a giovedì vivrete delle giornate pesanti. Qualcuno di voi risolverà un problema annoso o che esiste da tempo. Più ci sono grandi progetti e più tendete ad essere perfezionisti, ma così facendo vi attirate critiche e appunti da chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: si apre una bellissima settimana per i nati sotto questo segno. Tornerete ad essere affascinanti.