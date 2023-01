Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nell’aria ci sono complicazioni e scelte difficili da prendere, non fatevi dominare dall’ansia. Se vivete due relazioni contemporaneamente, è il caso di capire da che parte volete stare e troncare una delle due che risulta di troppo. Le tensioni non mancano, anche sul lavoro, cercate di non esagerare tirando troppo la corda o parlando a sproposito. Potreste pentirvene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 gennaio 2023), in amore dovete mostrarvi felici agli occhi del partner, se non volete insinuare dubbi spesso infondati. Chi ha da poco chiuso una relazione, vede tutto in maniera pessimistica. Cercate di capire che prima di stare bene con un’altra persona, dovete stare bene con voi stessi.

GEMELLI

Cari Gemelli, ultimamente avete avuto spese eccessive e ora il portafoglio piange. Potreste rinnovare accordi favorevoli, anche se rinunciando a qualcosa a livello economico. Tenete un giusto equilibrio tra entrate e uscite per non trovarvi in difficoltà. Giove in opposizione crea da giorni forti tensioni, anche in amore. Evitate conflitti inutili con il partner.

CANCRO

Cari Cancro, state portando avanti progetti ambiziosi, ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Non ve la prendete e non siate pessimisti. Un’eventuale crisi non deve spingervi a mollare tutto, in fondo ci può stare. Sul lavoro avete la sensazione di non essere apprezzati e valorizzati adeguatamente. Forse è il caso di cambiare aria?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 gennaio 2023), avete un quadro astrale davvero ottimo, per cui la settimana non può che iniziare nel migliore dei modi. Sfruttate il favore delle stelle e date il meglio di voi. La situazione sarà molto più attiva anche a livello sentimentale. Se siete single, è il momento giusto per mettersi in gioco.

VERGINE

Cari Vergine, si apre una settimana ottima per chi sta cercando l’amore. Se siete single da troppo tempo, datevi da fare perché le stelle vi assistono. Certo, ultimamente l’aspetto sentimentale è finito in secondo piano, perché avete dovuto fare i conti con problemi di salute e lavorativi. Il massimo recupero arriverà a febbraio. Abbiate un po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con stelle così, la settimana inizia con una marcia in più.