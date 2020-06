Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi la Luna opposta complica la situazione in amore. I nuovi amori potrebbero essere difficili da portare avanti, ci vorrà attenzione. Il lavoro di recente potrebbe avervi causato qualche problema di troppo, mantenete la calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è arrivato il momento per i single di fare nuove amicizie e conoscenze… Già oggi, 15 giugno 2020. Sul lavoro i vostri sforzi potranno essere ripagati a breve, una riconferma è in arrivo nel prossimo futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna favorevole vi aiuta, ma attenzione: oggi servirà un po’ di impegno per superare i problemi in amore e per prendere delle decisioni. Presto potrebbe arrivarvi una risposta per una questione legale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (15 giugno), in amore bisogna procedere con attenzione. Sul lavoro ci vorrà molta pazienza, Giove vi aiuterà a risolvere i problemi e a mantenere la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi – 15 giugno – avrete voglia di fare progetti con le persone giuste. Le cose sul lavoro procederanno bene, ma sarebbe meglio non prendere rischi inutili. Presto sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti.

PESCI

Cari Pesci, la parola d’ordine oggi è pazienza. In amore è il tempo di risolvere dei problemi legati al passato; sul lavoro dovrete avere pazienza, al momento non ci sono novità in vista.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: nuove conoscenze in vista, magari già nella giornata di oggi. Lavoro? I vostri sforzi potrebbero essere ripagati a breve.

