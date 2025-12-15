Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana senti crescere una bella energia, Ariete. È il momento di muoverti, decidere, agire. In amore potresti sentire il bisogno di chiarire qualcosa rimasto in sospeso: fallo con calma, ma fallo. Sul lavoro arrivano stimoli nuovi, anche se a volte la fretta può giocarti qualche scherzo: respira e scegli con lucidità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 dicembre 2025), periodo interessante, Toro: stai costruendo qualcosa di solido e finalmente cominci a vedere i risultati. In amore serve un po’ più di dolcezza, meno testardaggine. Le relazioni stabili si rafforzano. Sul lavoro ti premiano la costanza e la pazienza: non mollare proprio adesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana brillante, ma un po’ altalenante. Hai mille idee ma ti manca la voglia di metterle in ordine. In amore torna il desiderio di giocare, flirtare, divertirti: bene così, basta non confondere cuore e leggerezza. Sul lavoro arrivano novità: alcune sorprendenti, altre da valutare con attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, stai recuperando forza interiore. Hai bisogno di protezione e serenità, e questa settimana potresti trovare entrambe. In amore ci sono emozioni profonde: chi è single riscopre una voglia di romanticismo che non provava da tempo. Sul lavoro resta prudente nelle spese ma determinato negli obiettivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 dicembre 2025), il tuo carisma è in crescita. Questa settimana puoi ottenere qualcosa che da tempo stai inseguendo. In amore torna la passione, ma anche la voglia di avere il controllo: prova a lasciare spazio anche all’altro. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante: valuta senza impulsività.

VERGINE

Cari Vergine, un periodo in cui senti la necessità di mettere ordine, dentro e fuori. In amore servono chiarezza e comunicazione: parlare fa bene. Sul lavoro la tua precisione viene notata, ma non pretendere troppo da te stesso. A breve arriverà una soddisfazione che meriti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo in cui senti la necessità di mettere ordine, dentro e fuori.