Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna a cercare armonia e bellezza. In amore questa settimana porta dialogo e possibilità di riavvicinamento. Sul lavoro potresti dover mediare tra punti di vista diversi, ma la tua capacità diplomatica farà la differenza. Piccolo colpo di fortuna alla fine della settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 dicembre 2025), settimana intensa, come piace a te. Le emozioni sono profonde, quasi magnetiche. In amore si sciolgono alcuni nodi, ma solo se decidi di aprirti veramente. Sul lavoro sei determinato e incisivo: puoi ottenere molto, ma evita scontri inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di libertà e nuove esperienze. Questa settimana favorisce i viaggi, gli incontri e le idee originali. In amore torna l’entusiasmo: se una storia non ti convince più, potresti voler cambiare direzione. Sul lavoro buone intuizioni economiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo costruttivo, anche se un po’ stancante. Le responsabilità aumentano ma anche la tua credibilità. In amore serve più leggerezza: non tutto deve essere programmato. Sul lavoro le occasioni arrivano, ma richiedono pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 dicembre 2025), settimana movimentata, come piace a te. Hai voglia di rinnovare la tua vita, rompere schemi, fare scelte originali. In amore serve un po’ più di presenza: evita di vivere tutto nella tua testa. Sul lavoro puoi lanciare un progetto nuovo o rimettere in pista un’idea lasciata in sospeso.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PESCI

Cari Pesci, periodo emotivo ma creativo. In amore ritrovi dolcezza e complicità, soprattutto se decidi di fidarti di più. Sul lavoro arrivano piccole conferme che ti faranno capire di essere sulla strada giusta. Segui l’intuizione: è la tua bussola migliore. Le responsabilità aumentano ma anche la tua credibilità. In amore serve più leggerezza: non tutto deve essere programmato. Sul lavoro le occasioni arrivano, ma richiedono pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: periodo emotivo ma creativo. In amore ritrovi dolcezza e complicità, soprattutto se decidi di fidarti di più.