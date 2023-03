Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bene per l’amore che vedrà un bel salto di qualità in questo periodo. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento ma per adesso bisogna ancora aspettare un po’. Non è il momento giusto per cambiare aria. Arriveranno offerte migliori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 marzo 2023), riuscirete a dimostrare il vostro amore al partner. Sul lavoro Mercurio vi sta aiutando a essere più attenti ai dettagli. Sono quelli che fanno la differenza. Rimboccatevi le maniche. Saprete ottenere grandi cose, sta a voi dare il massimo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna è favorevole quindi guardatevi intorno se siete single perché potreste fare nuovi incontri interessanti. Potreste incontrare l’anima gemella. Sul lavoro questa giornata promette bene, soprattutto per chi lavora in un ambiente creativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione in amore perché potrebbero esserci scontri per delle divergenze in coppia. Sul lavoro tornate a essere concentrati. Giove vi dà una bella mano. Insomma, rimboccatevi le maniche e dimostrate di che pasta siete fatti. Saprete ottenere grandi cose.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 marzo 2023), avete la luna opposta quindi cercate di evitare discussioni per il partner. Sul lavoro ci sono indecisioni, siete sempre più convinti di dover cambiare settore. Siete stanchi della solita routine.

PESCI

Cari Pesci, tutti i nuovi incontri di questo periodo sono promettenti. Sul lavoro guardatevi bene intorno e capite chi è dalla vostra parte, soprattutto in vista di future collaborazioni. Potrete dimostrare di che pasta siete fatti e fare bei passi in avanti nella professione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: potete fare ottimi incontri molto promettenti sia nel lavoro che in amore. Saprete trovare la soluzione giusta ai problemi che più vi attanagliano. Rimboccatevi le maniche.