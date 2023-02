Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sarebbe meglio non rivangare il passato perché non servirebbe a nulla. Sul lavoro, sta per arrivare il momento di fare scelte importanti ma fate attenzione ai rapporti con Cancro e Ariete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 febbraio 2023), Mercurio vi fa qualche dispetto quindi massima attenzione in amore, soprattutto se avete a che fare con qualcuno dell’Acquario e Leone. Sul lavoro, sarebbe meglio non dare peso alle provocazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna illumina il vostro cielo regalando belle emozioni. Sul lavoro date spazio alla creatività e forse è il momento giusto per prendere una decisione per il futuro. Può essere il momento giusto ad esempio per l’acquisto di una casa o di una bella trattativa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bene l’amore, con le stelle che sono nate dalla vostra parte: se ci sono discussioni ancora aperte meglio farlo dal 17, quando la fortuna sarà con voi. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo: cercate di valutare tutto con calma, in vista del futuro!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 febbraio 2023), in amore c’è qualcosa che non va: cercate di mantenere la calma fino a mercoledì. Sul lavoro bisogna combattere contro chi vi ‘vuole male’. C’è infatti chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote, ma vedrete che saprete dare il massimo e smentirli.

PESCI

Cari Pesci, alcune discussioni amorose o problemi si possono risolvere in questi giorni. Sul lavoro, ora potete recuperare un ruolo che avevate perso l’anno scorso, ma cercate di organizzare tutto! Saprete ottenere il meglio dalle situazioni che vi si presenteranno davanti. Tutto andrà per il meglio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: le stelle vi sorridono e vi permettono di ottenere grandi cose. Approfittatene.