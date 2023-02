Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la luna è favorevole e più ci avviciniamo a marzo più andrà meglio in amore. Sul lavoro sarebbe meglio pendersi un momento di pausa per riflettere. Se ci sono cose che vi fanno stare male, smettete di farle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 febbraio 2023), se siete in dubbio tra due persone, a marzo dovrete fare una scelta. Sul lavoro, cercate di evitare problemi con colleghi e vedrete che presto riuscirete a dare una svolta alla vostra vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio è dalla vostra parte quindi sono favorite le nuove conoscenze. Sul lavoro le cose da fare sono molte e cercate di stare attenti ai soldi. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ne state pagando le conseguenze.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo vi invita in amore a chiarire un malinteso e sul lavoro vi sentite in un momento di stallo e avete a che fare con colleghi un po’ falsi e inaffidabili. Ma non demordete, presto vi riprenderete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 febbraio 2023), Venere è in una posizione neutrale ma Mercurio sta iniziando un transito opposto quindi attenzione alle parole in amore. Sul lavoro arrivano novità per chi è fermo da un po’.

VERGINE

Cari Vergine, in amore se ci sono cose da risolvere aspettate almeno la metà del mese. Sul lavoro aspettate giovedì per chiedere qualcosa di più. Potrebbe essere arrivato il momento di chiedere un aumento o comunque qualche soldino in più, ve lo meritate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: potete chiarire eventuali litigi o malintesi.