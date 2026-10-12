Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 12 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di circondarvi di persone stimolanti diventa più forte e potrebbe portarvi a frequentare ambienti nuovi. Una conoscenza interessante può nascere da un contesto professionale o da un’attività che non avevate mai preso seriamente in considerazione. Sul lavoro sarà utile distinguere la gentilezza dalla disponibilità senza limiti: potete collaborare senza accettare ogni richiesta. In amore una maggiore apertura vi permette di affrontare un argomento delicato con meno timore e più fiducia nel futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 ottobre 2026), avete bisogno di capire se una situazione merita ancora la vostra attenzione oppure se sia arrivato il momento di investire altrove le vostre energie. Una riflessione maturata negli ultimi giorni può portarvi a una conclusione importante, soprattutto in ambito professionale. Non confondete la prudenza con la rinuncia: preparare bene una scelta significa aumentare le possibilità di riuscita. Nei sentimenti cercate intensità e sincerità, ma ricordate che la fiducia si costruisce anche attraverso piccoli gesti ripetuti nel tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata può riportare alla luce un interesse che avevate trascurato per mancanza di tempo. Riprenderlo in considerazione vi aiuterà a recuperare entusiasmo e a immaginare possibilità nuove anche per il futuro. Sul lavoro non sottovalutate una proposta soltanto perché richiede di uscire da un percorso già conosciuto: informatevi e valutate con mente aperta. In amore il bisogno di leggerezza è forte, ma non esclude il desiderio di costruire qualcosa di duraturo con una persona capace di rispettare la vostra indipendenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un risultato ottenuto con costanza può diventare il punto di partenza per una nuova fase. Forse non riceverete subito tutte le conferme che vorreste, ma avete buone ragioni per riconoscere il valore del percorso compiuto. Nel lavoro una questione organizzativa richiede una scelta netta: stabilire un ordine di priorità vi permetterà di evitare dispersioni. In amore cercate di non esprimere l’affetto soltanto attraverso le responsabilità che vi assumete: qualche parola in più può avvicinarvi alla persona amata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 ottobre 2026), una giornata adatta a sperimentare un modo diverso di affrontare una questione abituale. Potreste scoprire che una regola seguita finora non è indispensabile e che esiste una strada più adatta alle vostre esigenze. Nel lavoro le vostre intuizioni possono essere apprezzate da chi è disposto a guardare oltre le procedure consuete. In amore avete bisogno di un rapporto che non si esaurisca nella routine: condividere un interesse nuovo può aiutarvi a riscoprire il piacere di stare insieme.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi permette di cogliere sfumature che altri potrebbero ignorare, ma oggi sarà importante non attribuire un significato eccessivo a ogni dettaglio. Se una situazione vi lascia perplessi, cercate un confronto diretto prima di arrivare a conclusioni definitive. Nel lavoro una buona intuizione può trasformarsi in un risultato concreto se la accompagnate con un metodo preciso. In amore una piccola iniziativa, anche molto semplice, può riportare calore in un rapporto e aiutarvi a esprimere ciò che sentite senza imbarazzo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: una giornata adatta a sperimentare un modo diverso di affrontare una questione abituale.