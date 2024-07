Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 1 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo inizio di luglio 2024 avrete bisogno di molto riposo e tranquillità. Molto più di quanto ve ne siete concessi sino ad ora. Amore? Questa settimana noterete minore complicità con il partner e con lui potreste vivere anche momenti di disagio e disaccordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 luglio 2024), questo è il momento giusto per innamorarsi! Spazio ai sentimenti! Coraggio! Per quanto riguarda il lavoro, invece ci sarà qualche tensione. Oltre che per l’amore il mese di luglio vi promette bene anche per quanto riguarda le amicizie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, stress e nervosismo sono alle porte per molti di voi nati sotto questo segno. Cercate di liberarvi di alcuni problemi che sono sorti soprattutto se si sono nascoste delle verità o ci sono stati dei malintesi. Chiarite tutto. Forza! Basta tenersi tutto dentro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante questa settimana di inizio luglio 2024 cercate di curare al meglio una storia d’amore che ultimamente state trascurando un po’. Coraggio! Buttatevi e datevi da fare. Niente arriva senza un po’ di fatica…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 luglio 2024), quella che sta per iniziare sarà una settimana in cui sarete sollevati soprattutto se avete avuto una crisi esistenziale nel recente passato. State cercando di ritrovare voi stessi e questo non è facile. In arrivo emozioni positive. Pronti ad abbracciarle? Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, questa settimana di luglio 2024 per voi sarà all’insegna dello sbandamento. Perderete un po’ la testa… L’anno appena trascorso è stato molto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Qualche dubbio in amore ci sarà ancora ma niente di troppo preoccupante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: è il momento giusto per innamorarsi! Coraggio!