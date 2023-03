Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una bella settimana per i sentimenti: l’amore sta finalmente decollando e portando delle gran belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione alle finanze. Non spendete oltre le vostre possibilità, ultimamente lo avete un po’ fatto e ora il portafogli piange.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 marzo 2023), all’orizzonte ci sono dei problemi per voi in amore, soprattutto se si tratta di una storia recente. Per quanto riguarda il lavoro, aumentano gli impegni. Dimostrate di essere all’altezza e di saper sopportare la pressione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende una giornata un po’ sottotono, in cui ci saranno alcuni problemi da risolvere anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è molto da fare. Le risposte ancora non arrivano… Dovete pazientare ancora un po’, ma dimostratevi anche risoluti e non fatevi fregare. C’è chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore dovrete provare a lasciarvi andare un po’ di più rispetto al solito. In amore questo è un buon momento per le nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle questioni economiche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 marzo 2023), vi attende una giornata movimentata in amore: cercate di evitare discussioni inutili o di tirare fuori discorsi che potrebbero degenerare. Lavoro? Cercate di non fare colpi di testa.

PESCI

Cari Pesci, la Luna sarà in opposizione e potrebbe nascere qualche discussione o delle ansie che dovete tenere sotto controllo. Per quanto riguarda il lavoro, meglio fare il meno possibile per evitare errori causati dal nervosismo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: state vivendo una bella settimana per i sentimenti. Chi è single potrebbe incontrare presto l’anima gemella.