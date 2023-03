Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – giovedì 9 marzo 2023 – sarà decisiva: nel corso delle prossime ore ci sarà per voi un recupero in amore ma ci saranno anche dei problemi sul lavoro da dover gestire. Tutto a causa di Saturno e Giove contrari. Non preoccupatevi però: le cose si risolveranno nel modo migliore prima di quanto possiate immaginare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 marzo 2023), le stelle saranno dalla vostra parte in amore: potrete fare delle scelte oppure parlare con la persona che vi interessa e avere buone chance. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone opportunità, cambiamenti. Cercate di non stancarvi troppo durante queste ore di marzo.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata importante che sarà da vivere con grande positività. Sentirete il forte desiderio di tornare in gioco… Saturno potrebbe crearvi qualche disagio di troppo sul lavoro. Forse avete litigato con un collega o un superiore o pestato i piedi alla persona sbagliata.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi, 9 marzo, sarà di recupero e in amore vi sentirete più affascinanti del solito. Mi raccomando: non sottovalutate nemmeno i nuovi incontri, potrebbero far nascere delle bellissime emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, serve recuperare più serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 marzo 2023), vi attende una giornata un po’ complicata per quanto riguarda l’amore e i sentimenti in generale. Dovrete affrontare anche qualche conflitto sul lavoro ma con la buona volontà riuscirete a risolvere tutto. Tranquilli.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi sarà molto positiva per l’amore, soprattutto per i cuori solitari. Nella coppia cercate di essere razionali e pacati. Per quanto riguarda il lavoro, inizierete a vedere i frutti di quello che avete seminato nelle scorse settimane.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: vi attende una giornata molto positiva per l’amore. Soprattutto per i single.