Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox se avete dei dubbi nei confronti del partner o avete avuto dei litigi e dovete chiarirvi, è meglio rinviare il tutto al weekend, quando le stelle saranno più favorevoli. Rischiate altrimenti di peggiorare la situazione. In generale non restate ancorati al passato ma guardate avanti, e siate più propositivi sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi ritrovate finalmente quella passione che in questi giorni era venuta un po’ a mancare. Le coppie di lunga data potrebbero dover affrontare qualche problema legato alla convivenza, come ad esempio discussioni sulla casa. Sul lavoro potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti entro fine mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, tanta voglia d’amare per il vostro segno, soprattutto per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Avete infatti Venere che vi sostiene e vi protegge. Nuove emozioni in vista e nuove possibilità anche in campo professionale, grazie ad un quadro astrale più che buono.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata è davvero positiva per il vostro segno grazie ad un cielo molto favorevole, con Sole, Luna e Mercurio positivi. Che volete di più? In generale avete tanta energia e voglia di fare, per cui approfittatene se dovete discutere di qualche questione lavorativa o se ci sono tensioni e cose da chiarire con i colleghi.

LEONE

Cari Leone, oggi l’oroscopo prevede ancora una giornata di dubbi e incertezze in amore. Le cose tutto sommato stanno migliorando, e presto otterrete le risposte che state aspettando. Favoriti nuovi incontri per chi è single: in particolare si potranno trasformare in qualcosa di importante delle conoscenze con Cancro e Scorpione. Ottime opportunità da cogliere al volo sul lavoro, soprattutto per chi vuole dare una svolta alla propria carriera.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi siete particolarmente nervosi e agitati, per cui cercate di mantenere la calma e riflettere bene prima di aprir bocca. In particolare evitate di discutere con il partner, altrimenti potreste risultare troppo duri. Fra qualche giorno le cose andranno meglio. Sul lavoro le cose procedono a rilento ma abbiate pazienza perché presto tutto si risolverà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: un quadro astrale davvero favorevole vi protegge sia in amore che sul lavoro.

