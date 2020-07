Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata piuttosto agitata, soprattutto in famiglia, dove vi troverete a scontrarvi per questioni legate al patrimonio. In amore c’è un po’ di maretta, non stuzzicate il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’amore sembra andare a gonfie vele, soprattutto per chi è tornato single da poco. Se una persona vi interessa fateglielo capire, sarà un successo. Attenzione alle spese, il lavoro è ancora la vostra incertezza più grande.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ci sono tanti pensieri ad affollare la vostra testa: sul lavoro avete molte idee, ma cercate di portare avanti solo quelle più valide e realizzabili a livello pratico, mentre in amore avete dei dubbi che continuano a tormentarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è qualche rapporto che si è guastato a causa di questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro pensate che ci sia un complotto nei vostri confronti, ma in realtà dovreste solo rilassarvi un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere e Marte sono dalla vostra parte e vi guidano verso successi personali, che siano sentimentali o lavorativi. Cercate di credere in più in voi stessi, è importante in questa fase della vostra vita.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo Paolo Fox sarà una giornata in cui potreste riavvicinarvi a qualcuno a cui avete tenuto molto e con cui la relazione si è chiusa in modo disastroso. C’è margine per un recupero? Dipende da come il voi di oggi riuscirà a gestire le emozioni, positive o negative che siano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sarà una giornata in cui potreste riavvicinarvi a qualcuno a cui avete tenuto molto e con cui la relazione si è chiusa in modo disastroso.

