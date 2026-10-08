Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 8 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una questione lavorativa può richiedere un confronto franco, ma parlare apertamente sarà più utile che continuare a rimandare. Anche sul piano economico è arrivato il momento di capire quali priorità meritano davvero attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 ottobre 2026), la vostra capacità di osservare ciò che accade intorno a voi sarà particolarmente forte. Per quanto riguarda il lavoro, una strategia prudente può portarvi più lontano di una reazione impulsiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di allargare i vostri orizzonti e la giornata può offrirvi un’occasione interessante per farlo. Potrebbe trattarsi di un nuovo ambiente, di un’attività diversa dal solito o semplicemente della possibilità di confrontarvi con persone che hanno idee lontane dalle vostre. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate una proposta solo perché arriva in una forma diversa da quella che immaginavate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase nella quale la pazienza può finalmente dare i suoi frutti. Fate attenzione soltanto a non trasformare ogni responsabilità in un obbligo personale: qualche volta è necessario fermarsi e ricaricare le energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 ottobre 2026), una giornata utile per rimettere mano a un’idea che avevate accantonato. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra originalità viene notata, ma sarà importante accompagnarla con una buona dose di concretezza.

PESCI

Cari Pesci, avete bisogno di fare ordine tra desideri diversi e aspettative che negli ultimi giorni si sono accavallate. Capitolo lavoro: una collaborazione può rivelarsi più utile del previsto, soprattutto se accettate di non dover fare tutto da soli. Un’intesa autentica non ha bisogno di essere messa alla prova.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete bisogno di fare ordine tra desideri diversi.