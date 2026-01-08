Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 8 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 8 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, scelte importanti, soprattutto nei rapporti. La Bilancia non ama i conflitti, ma ora non puoi più rimandare. Chiarezza è la parola chiave.
Il lavoro favorisce collaborazioni e accordi, ma solo se sono equi. In amore, chi è in coppia deve ritrovare equilibrio; i single possono vivere un incontro karmico. Buona energia, ma attenzione agli sbalzi d’umore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 gennaio 2026), fase di trasformazione profonda. Stai cambiando pelle, e non è semplice. Le stelle parlano di fine e rinascita, soprattutto sul piano emotivo e professionale. In amore, intensità altissima: o tutto o niente. Il lavoro può portare una svolta improvvisa. Energia potente, ma va incanalata bene per evitare tensioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, espansione e visione. Hai voglia di guardare lontano, viaggiare, imparare, cambiare prospettiva. Il lavoro favorisce chi ha contatti con l’estero o progetti a lungo termine. In amore, desiderio di libertà: attenzione a non ferire chi ti è accanto. Ottima vitalità, ma serve disciplina per non disperdere energie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non tutto è semplice, ma la tua determinazione viene premiata. Sul lavoro, responsabilità importanti; in amore, c’è bisogno di più presenza emotiva. Chi è single potrebbe sorprendersi. Energia buona, ma occhio alla rigidità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 gennaio 2026), periodo di innovazione e rottura degli schemi. Sei pronto a cambiare ciò che non ti rappresenta più. Il lavoro favorisce idee originali e progetti fuori dal comune. In amore, bisogno di autenticità: basta maschere. Qualcuno potrebbe entrare nella tua vita in modo improvviso. Energia altalenante, ascolta il tuo ritmo.

PESCI

Cari Pesci, grande intuizione e sensibilità. Le stelle ti rendono più empatico e creativo. Ottimo momento per attività artistiche o spirituali. In amore, romanticismo alto, ma attenzione alle illusioni. Il lavoro chiede concretezza. Energia delicata: proteggiti dalle influenze negative.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sei pronto a cambiare ciò che non ti rappresenta più. Il lavoro favorisce idee originali e progetti fuori dal comune.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
