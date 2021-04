Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 8 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata positiva: Luna, Venere e Sole saranno favorevoli. In amore potreste fare un incontro speciale. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo il momento di farvi scivolare le cose addosso per evitare inutili discussioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 aprile 2021), venite da giornate all’insegna dei litigi in amore. Siete al centro dell’attenzione e non sapete bene come gestire la situazione. L’agitazione sul lavoro di certo non aiuta, avreste bisogno di serenità. Basta polemiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi in amore arriveranno novità e opportunità, soprattutto per chi è single da tempo. Il top nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, è il caso di fermarsi un attimo e valutare il periodo che state vivendo.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata favorevole in amore. Se c’è una persona che vi piace, finalmente potreste essere ricambiati. Le opportunità migliori però arriveranno dopo il 14 aprile. Qualche problema a livello economico…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prospetta una giornata favorevole: la Luna non è più in opposizione. Se ci sono stati litigi in amore potrete chiarirvi e far tornare il sereno. Capitolo lavoro: state dando il massimo e avete qualche problema da risolvere.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata sarà piuttosto agitata e sottotono: tutta colpa della Luna in opposizione. Sarete un po’ con la testa fra le nuvole, e questo potrebbe far indispettire il partner. Lavoro? Cercate sempre di tenere a bada le polemiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: nuove opportunità in arrivo in amore. Cogliete le occasioni!

