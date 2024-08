Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 8 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi, 8 agosto 2024, potrebbero nascere molte situazioni intriganti, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Bisognerà fare però attenzione alla Luna in opposizione che potrebbe causare qualche piccolo ritardo o incomprensione. Le nuove amicizie e le nuove collaborazioni potrebbero funzionare a meraviglia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 agosto 2024), ci sono diverse cose da rivedere a livello lavorativo nel corso delle prossime ore. Coloro che hanno avuto una crisi a luglio, adesso stanno pian piano recuperando. Chi è reduce da una dolorosa separazione, magari ora si è un po’ chiuso in sè stesso e non ha voglia di vedere nessuno… La rassegnazione, però, non porterà da nessuna parte. Cercate di aprirvi al mondo! Datevi da fare!

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – giovedì 8 agosto – sarà sicuramente molto più propizia. E anche vero che coloro che adesso sono soli, stanno soffrendo un po’. Magari vorrebbero frequentare più persone o fare cose nuove, ma sono impossibilitati a farlo… Chi è reduce da una separazione adesso è un po’ deluso e non vuole frequentare nessuno. Ben presto le cose cambieranno in meglio. Abbiate pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, non è detto che una situazione che si è appena chiusa non possa diventare una bella opportunità per il vostro futuro. Coraggio: non abbattetevi. In amore potrebbero arrivare delle buone proposte. Spesso, però, tendete ad infilarvi in situazioni complicate dal punto di vista sentimentale… Attenzione!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 agosto 2024), le cose stanno cambiando rapidamente per molti di voi. Specie per chi ha tenuto duro. Tutto quello che prima non riuscivate a fare, adesso sarà molto più facile raggiungerlo. Fino al 20 del mese di agosto niente vi sarà precluso. Il vostro successo dipenderà solo da voi e dalla vostra intrapendenza.

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento avreste voglia solo di chiudere tutto quello che non funziona più per dare più spazio a nuove situazioni più costruttive. Dare una svolta. Magari che è reduce da un fallimento sentimentale, adesso non ha più voglia di rimettersi in gioco perchè ha paura di fallire ancora una volta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: nel corso della giornata potrebbero nascere molte situazioni intriganti. Soprattutto per quanto riguarda l’amore.