Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 7 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i contrasti in amore durante la giornata di oggi non mancheranno. Se una storia è nata da poco, cercate di capire se vale la pena investirci o è meglio lasciar perdere. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di guardarvi attorno e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Nuove opportunità in vista.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 ottobre 2021), con questa Luna favorevole e Venere dalla vostra parte potete togliervi grosse soddisfazioni. Chi vive una coppia storica ritrova serenità ed entusiasmo. Capitolo lavoro: apritevi alle novità. Se vi vengono fatte delle proposte, valutatele attentamente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere in opposizione: l’amore non potrà di certo andare bene. Le discussioni saranno tante, forse sarà meglio prendersi una pausa e stare lontani dal partner. Per quanto riguarda il lavoro, riprendete in mano un progetto che avevate accantonato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con la Luna di nuovo positiva durante la giornata di oggi – 7 ottobre 2021 – potrete riavvicinarvi al partner e ritrovare l’intesa e la serenità perdute. I single potranno lasciarsi andare maggiormente e vivere belle emozioni. Lavoro? Avete progetti speciali in vista che possono essere accettati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 ottobre 2021), la Luna è dalla vostra parte e vi permette di lanciarvi in nuove avventure. Se ci sono state discussioni con il partner, cercate di chiarirvi e risolvere il prima possibile. Per quanto riguarda il lavoro, cambieranno molte cose. State cercando un nuovo impiego? E’ arrivato il momento di rimboccarsi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di oggi – 7 ottobre 2021 – la Luna sarà finalmente dalla vostra parte. Non rimandate discussioni con il partner e prendete tutto con filosofia. Chi è single può farsi avanti e cercare l’anima gemella. Lavoro? Cambieranno alcune collaborazioni, ma voi sarete al top come sempre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle vi assistono sia sul lavoro sia in amore.

