Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, momento favorevole per voi se siete in cerca dell’anima gemella. Con questa Venere in transito nulla vi è precluso. Per quanto riguarda il lavoro, avete progetti a lungo termine da realizzare: potete ottenere grandi successi ma attenti a come vi esprimete. Rischiate di fare danni…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 ottobre 2021), la Luna è in opposizione per cui bisogna essere molto cauti. In compenso Venere non è più contraria, per cui già dal weekend ci sarà una svolta in positivo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, ultimi colpi di coda di una situazione davvero complicata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, avete rimesso in discussione rapporti di vecchia data. Questo vale sia in amore sia nelle amicizie. Inutile portare avanti una relazione che pensate sia giunta al capolinea. Capitolo lavoro: è il momento di fare chiarezza e riorganizzare qualcosa che non funziona o non ha funzionato nel recente passato.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, cercate di recuperare il tempo perduto o sprecato insieme al partner. Alcuni di voi devono ritrovare la passione e l’eros, cercate di cambiare la solita routine per riaccendere la fiammella. Oggi servirà cautela sul lavoro, le incognite sono tante.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 ottobre 2021), giornata molto positiva in amore, soprattutto durante il mattino. Nel pomeriggio ci sarà ancora una certa tensione. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di una pausa perché siete davvero stressati.

VERGINE

Cari Vergine, non siate bruschi o duri con il partner, potrebbero nascere dei seri problemi. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ad alcuni contrasti con qualche collega, che magari per invidia farà di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: periodo favorevole in amore. Grandi progetti a lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 OTTOBRE 2021