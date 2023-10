Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 5 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete una grande voglia di amare quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli ostacoli ma sarete in grado di superarli nel migliore dei modi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 ottobre 2023), siete particolarmente nervosi, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio rimandare le decisioni importanti. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se c’è qualcuno che vi piace, buttatevi senza troppi pensieri. Sul lavoro siate decisi nelle vostre azioni e gli altri vi seguiranno. Avete infatti un grande carisma, e chi vi circonda penderà dalle vostre labbra. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore è un po’ incerto ultimamente e se siete ancora legati a una persona lontana dovrete fare una scelta. Sul lavoro c’è tanto caos, prendetevi tempo per capire bene cosa fare. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Approfondite rapporti che meritano di essere rinvigoriti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 ottobre 2023), c’è un certo disagio in amore ma passerà. Sul lavoro bisogna riorganizzare tutto. Rimboccatevi le maniche e tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, fino a questo weekend avrete modo di fare esperienza di tante emozioni. Sul lavoro se avete voglia di cambiare qualcosa potrete farlo a breve. Vedrete che sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vedrete che tutto si aggiusta. Avrete modo di togliervi belle soddisfazioni. Rimboccatevi le maniche e vedrete che non rimarrete delusi.