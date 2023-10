Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 5 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è un po’ di insicurezza in amore e anche nervosismo. Cercate di vivere tutto con più serenità. Sul lavoro aspettatevi qualche gatta da pelare, soprattutto se lavorate con il pubblico. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 ottobre 2023), la luna non vi sostiene quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro cercate di essere più generosi con i vostri colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa serata vi vede un po’ giù di morale in amore. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma non mancano le soddisfazioni. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, in amore bisogna andare avanti e guardare al futuro e sul lavoro Giove opposto non aiuta molto e porta qualche difficoltà. Non tutto va per il verso giusto, ma le cose iniziano a funzionare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 ottobre 2023), questa giornata è molto bella per i sentimenti che, di recente, avete trascurato un po’. Sul lavoro la creatività è alle stelle. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è qualcosa che non sta funzionando ma bisogna capire cosa. Parlate con il partner e cercate di trovate una soluzione. Solo così otterrete grandi cose. Sul lavoro attenzione perché non sarà una giornata troppo piacevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore non tutto sta andando per il verso giusto, ma riuscirete a trovare una soluzione.