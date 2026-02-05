Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 5 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di febbraio tornate al centro della scena. Le stelle vi aiutano a ritrovare equilibrio, soprattutto nei rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, si sbloccano situazioni ferme da tempo. In amore c’è voglia di romanticismo, ma serve anche concretezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 febbraio 2026), torna la voglia di libertà e movimento. Periodo di risveglio, soprattutto mentale. Ottimo per viaggi, studi, nuovi progetti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano stimoli interessanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete concentrati e determinati. Le stelle parlano di responsabilità che aumentano, ma anche di riconoscimenti. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere molto, ma a costo di fatica. In amore siete più chiusi del solito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di cambiamenti. Dentro di voi qualcosa sta evolvendo e non potete più ignorarlo. Cielo di rivoluzione personale. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee, ma non tutti vi capiscono: pazienza. In amore desiderio di autenticità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 febbraio 2026), siete più sensibili del solito, ma anche più intuitivi. Le stelle vi guidano se sapete ascoltarle. Periodo di rinascita emotiva. Per quanto riguarda il lavoro, servono chiarezza e confini: non fate tutto voi.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chi ha vissuto una delusione ora vuole proteggersi, ma attenzione a non chiudere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, cresce la responsabilità: vi sentite osservati, ma siete pronti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva.